Google прекратила поддержку миллионов смартфонов на Android

Google прекратила поддержку миллионов смартфонов на которых установлены старые версии операционной системы (ОС) Android, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Корпорация призвала всех использующих неактуальную прошивку Android обновить ОС до версии 3.0 и новее.

«В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия [ОС] 2.3.7 или ниже», — говорится в сообщении.

Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой. Кроме того, они не смогут заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами.