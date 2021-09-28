Туркменистан заинтересован в использовании опыта Татарстана в сфере современных технологий - президент

БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован в использовании самого передового опыта Татарстана в сфере современных технологий.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на правительство Татарстана, об этом в ходе встречи с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями об открывающихся новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ, стороны отметили наличие солидного потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях.

Как отмечалось, Туркменистан и ­Республика Татарстан наработали солидный опыт партнёрства и претворения в жизнь важных совместных проектов.

Обозначив в числе ключевых направлений сотрудничества торгово-экономический сектор, стороны отметили наличие внушительного потенциала для наращивания продуктивных контактов в данной сфере и увеличения объёмов двустороннего товарооборота.

Благоприятные перспективы для этого открываются в связи с реализуемыми в Туркменистане комплексными реформами, нацеленными на индустриализацию национальной экономики, коренную модернизацию соответствующей инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск широкого спектра высококачественной конкурентоспособной продукции.

Благоприятные предпосылки для активизации сотрудничества открываются по ряду других направлений, в числе которых – промышленный комплекс, сельское хозяйство, гуманитарная сфера, область высоких наукоёмких технологий.

Отметив, что за последние годы Татарстан накопил внушительный опыт в области разработки и внедрения цифровых технологий, Бердымухамедов констатировал, что Туркменистан заинтересован в использовании самого передового опыта Татарстана в сфере современных технологий.

Подтвердив готовность сторон и впредь наращивать взаимовыгодные отношения по всему их спектру, президенты отметили значимую роль Туркмено-татарстанской рабочей группы по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.