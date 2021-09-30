«Лаборатория Касперского» проанализировала мошенническую схему с предложением купить cookie-файлы пользователей

БАКУ/Trend/ - Злоумышленники продолжают реализовывать самые разные схемы, чтобы получить данные и деньги пользователей. Так, с января 2021 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 20 написанных на русском языке скам-ресурсов*, которые представляются биржами по продаже cookie-файлов**. Пользователям предлагалось щедрое денежное вознаграждение — до 5 тысяч долларов США ежедневно — за продажу таких данных.

Если человек соглашается на заманчивое предложение и переходит по ссылке, его перенаправляют на фейковую страницу, где якобы стоит специальный сервис, который позволяет считывать с устройства жертвы файлы cookie, чтобы дать рыночную оценку их стоимости. Завлекают жертв злоумышленники в среднем суммой от 700 до 2000 долларов США. Показав эту цифру, пользователю предлагают выставить cookie-файлы на своего рода аукцион, в котором якобы принимают участие разные компании. Мошенники заверяют, что данные уйдут той из них, которая предложит самую высокую цену.

Пример скам-ресурса, который представляется биржей по продаже cookie-файлов

«Если жертва соглашается, её просят прикрепить платёжные реквизиты к аккаунту в системе. Происходит это путём пополнения баланса личного кабинета на сумму в 6 евро, которую мошенники обещают вернуть вместе с заработанными деньгами в течение нескольких минут. При пополнении баланса также приходится вводить данные банковской карты. В итоге никаких выплат пользователь не получает, а 6 евро и платёжные данные остаются у злоумышленников», — поясняет Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Эксперты напоминают о базовых правилах онлайн-безопасности:

не переходите по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах;

скептически относитесь к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или выплате;

проверяйте любые сообщения о лотереях, розыгрышах и акциях на официальных сайтах магазинов;

установите надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт, например Kaspersky Internet Security.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь – сентябрь 2021 года.

** Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые используются веб-сайтами для хранения информации на устройствах пользователя и делают сёрфинг в сети удобнее (например, с их помощью сайты запоминают, что человек вошёл в аккаунт, и не требуют вводить пароль при каждой загрузке страницы).