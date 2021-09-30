Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $30 млн
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В Азербайджане разработано решение для защиты детей и подростков от вредоносного контента в интернете
Делегация Союза Молодых Дипломатов Азербайджана и «АзИз» совершили визит в азербайджанские города (ФОТО)
«Лаборатория Касперского» проанализировала мошенническую схему с предложением купить cookie-файлы пользователей
С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе появились широкие возможности для экономической интеграции - американский аналитик
Разблокировка транспортных связей принесет долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу – посол Беларуси в Баку
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана
Директор Национальной арены гимнастики в Баку о созданных для спортсменов и зрителей условиях (ВИДЕО)
Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия – распоряжение