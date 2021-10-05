Домен Facebook выставили на продажу на одном из сайтов
Домен Facebook (facebook.com) выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках. На это обратили внимание пользователи интернета, в частности основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, разместивший соответствующую информацию на своей странице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В объявлении на упомянутом сайте не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько он хочет получить за этот домен.
В Facebook эту информацию не комментируют.
Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу от 5 октября 2020 года (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу «TRT Haber» от 5 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период
Президент Ильхам Алиев: Дружественные, соседние с нами Россия и Турция поддерживают добрые отношения с Азербайджаном, такое же отношение питает к ним и Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно
Казахстан ратифицировал Протокол по оценке воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции по защите Каспия
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным
Президент Ильхам Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?!
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции
Президент Ильхам Алиев: Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян
Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией установился мир, был подписан мирный договор
Президент Ильхам Алиев: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, иного пути нет
Президент Ильхам Алиев: Кулак, являющийся символом нашей Победы, - это символ не только силы, но и единства
Президент Ильхам Алиев: Мы по праву отмечали победу в Апрельских боях как славную победу нашей Армии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - страна, проводящая независимую политику, пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела
Японская TET International Development готова производить табачную продукцию в Карабахе - президент компании (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа во Второй Карабахской войне является исторической. Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было
Президент Ильхам Алиев: Возведение в Джоджуг Марджанлы мечети, аналогичной мечети Говхерага, имеет символический смысл
Президент Ильхам Алиев: Вернуть всего спустя год жизнь на полностью разрушенные территории свидетельствует о большом потенциале
Продолжается строительство ЛЭП и линий оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан
Транспорт и логистика обладают потенциалом для укрепления экономических отношений Туркменистана и России - президент
TET International Development планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за месяц на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты Центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильского мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Госпогранслужбы в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев заложил в Джебраиле фундамент совместного сервисного центра ОАО «КамАЗ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод»
Еще 50 семьям шехидов, инвалидам и Героям Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры (ФОТО)