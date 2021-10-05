Сбой в Facebook назвали худшим с 2008 года

Сбой в работе социальной сети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Об этом, как передает Trend, сообщает "Лента.Ru" со ссылкой на телеканал CNBC.

Согласно информации сайта Downdetector, который фиксирует сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах мира, включая Россию, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Текущий коллапс назвали худшим в истории Facebook с 2008 года.

Первые данные о неполадках появились в понедельник, 4 октября, после 19:34 по бакинскому времени. Наибольшая часть жалоб на работу сервисов поступила от пользователей из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран. Сайты остаются недоступными более пяти часов.

Полная картина отключений, ее масштаб и причина на данный момент неизвестны, однако «это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток». В 2019 году аналогичная ситуация сохранялась только около часа.

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — подчеркнул представитель Facebook.

Ранее в Facebook назвали причину масштабного сбоя в работе сервисов. Глава техслужбы соцсети Майк Шрепфер считает, что коллапс произошел из-за проблем с сетью.