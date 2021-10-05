В Twitter coобщили об устранении сбоев в работе соцсети

Социальная сеть Twitter, о сбоях в работе которой сообщали некоторые пользователи на фоне масштабных проблем у компании Facebook, объяснила их высокой нагрузкой в результате перехода на свою платформу и проинформировала об устранении неполадок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иногда Twitter пользуется больше людей, чем обычно. Мы готовимся к таким моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. У некоторых из вас могли возникнуть проблемы при просмотре ответов и личных сообщений. Они уже устранены", - говорится в распространенном службой поддержки соцсети заявлении.