Дочерняя компания Google по разработке ИИ впервые принесла прибыль

ИКТ 6 октября 2021 06:45 (UTC+04:00)
Дочерняя компания Google по разработке ИИ впервые принесла прибыль

Прибыль в объеме $59,6 млн получила по итогам 2020 года британская компания-разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) DeepMind Technologies, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.

DeepMind создана в 2010 году и куплена компанией Google в 2014 году за $500 млн. До 2020 года компания была стабильно убыточной.

В 2019 году оборот DeepMind составил $361,9 млн, но уже в 2020 году составил $1,2 млрд. Причины столь быстрого роста цен компания не сообщала.

Кроме того, компания работает над «умной» потребительской электроникой и автомобильным автопилотом. Отмечается, что в компании трудятся свыше 1 тыс. человек. Достаточно много в коллективе ученых с мировым именем.

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