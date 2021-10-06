Дочерняя компания Google по разработке ИИ впервые принесла прибыль
Прибыль в объеме $59,6 млн получила по итогам 2020 года британская компания-разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) DeepMind Technologies, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.
DeepMind создана в 2010 году и куплена компанией Google в 2014 году за $500 млн. До 2020 года компания была стабильно убыточной.
В 2019 году оборот DeepMind составил $361,9 млн, но уже в 2020 году составил $1,2 млрд. Причины столь быстрого роста цен компания не сообщала.
Кроме того, компания работает над «умной» потребительской электроникой и автомобильным автопилотом. Отмечается, что в компании трудятся свыше 1 тыс. человек. Достаточно много в коллективе ученых с мировым именем.
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