Приобретайте iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini от Azercell и получите 50 ГБ Интернета бесплатно в течение трех месяцев!

Azercell рад сообщить, что долгожданные смартфоны iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini будут доступны абонентам в центрах продаж Azercell с 15 октября. Сеть 4G высочайшего качества, развернутая Azercell в Азербайджане, позволит вам насладиться невероятной скоростью с устройствами последнего поколения от компании Apple. Кроме того, покупателям, которые приобретут смартфоны iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini в магазинах Azercell Эксклюзив, лидирующий оператор мобильной связи страны предоставит интернет-пакет объемом в 50 ГБ на 3 месяца.

Отметим, что поставщик цифровых решений Azercell Telecom является эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc. в Азербайджане. Сочетающие в себе самые современные технологии с простотой использования, новейшие модели iPhone оснащены дисплеями Super Retina XDR, энергоэффективным аккумулятором, более производительным чипом A15 Bionic и технологией быстрой зарядки.

Откройте для себя неограниченные возможности новых моделей iPhone вместе с Azercell! Оформите предзаказ с 8 октября и станьте одним из первых, кто получит удовольствие от использования самых современных устройств Apple!

Для получения дополнительной информации посетите https://www.azercell.com