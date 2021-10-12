Все iPhone призвали срочно обновить

Apple выпустила новую версию iOS и призвала всех пользователей загрузить и установить последнее обновление. Об этом сообщает издание Digital Trends, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Описание срочного апдейта появилось на сайте компании. В документе говорится, что для пользователей фирменных смартфонов и планшетов стали доступны версии iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2. Обновление является минорным, однако включает в себя патчи безопасности, закрывающие некоторые уязвимости в защите iPhone и iPad.

В частности, обновление устраняет проблему, которая может выполнять произвольный код с привилегиями ядра. В сообщении говорится о том, что инженерам Apple известны случаи применения данной ошибки ПО в реальной жизни.

«Для защиты наших клиентов Apple не раскрывает, не обсуждает и не подтверждает проблемы безопасности до тех пор, пока не будет проведено расследование и не будут доступны соответствующие обновления», — уточнили инженеры американской компании. Упомянутые апдейты доступны для пользователей экосистемы Apple с понедельника, 11 октября.