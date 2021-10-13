Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО)

ИКТ 13 октября 2021 10:13 (UTC+04:00)
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО)

Компания вручила ценные призы чемпионам олимпийских и паралимпийских игр, неоднократно возвысивших наш флаг на международных Олимпийских играх в Токио.

Выступающий в качестве признанного партнера Национальной Олимпийской и Национальной Паралимпийской сборных Азербайджана на Летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио Azercell собрал медалистов этого важного соревнования, принесшего нашей стране большой успех.

На встречу, в которой приняли участие президент компании Azercell Зарина Зейналова, вице-президент Национального Олимпийского Комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, президент Национального Паралимпийского Комитета Ильгар Рагимов, а также заместитель главного секретаря Национального Олимпийского Комитета Азер Алиев были приглашены победители Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. «Завоевание 26 медалей в различных видах спорта со стороны 23-х олимпийцев и паралимпийцев стало большим успехом для нашей страны! Я горжусь нашими паралимпийцами, благодаря которым Азербайджан поднялся в топ-10 стран Олимпиады. От всей души поздравляю вас и желаю успехов! Я благодарю Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана и Национальный Паралимпийский Комитет за выбор Azercell в качестве Признанного Партнера в рамках Токио-2020!», - сказала президент Azercell З.Зейналова, приветствуя гостей. На мероприятии также выступили вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, которые поблагодарили Azercell за поддержку олимпийского и паралимпийского движений в нашей стране. Чингиз Гусейнзаде отметил, что огромная заслуга в распространении информации об участии Национального Олимпийского и Паралимпийского Комитетов на соревнованиях Токио 2020, как внутри страны, так и на международном уровне принадлежит Azercell.

Всем победителям были вручены сертификаты и ценные подарки от Azercell Telekom.

Отметим, что Национальная олимпийская сборная Азербайджана завоевала 3 серебряные и 4 бронзовые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх Токио-2020, а Национальная паралимпийская сборная завоевала 14 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Всего азербайджанские спортсмены вернулись в нашу страну с 14 золотыми, 4 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Отметим, что Azercell выступал партнером национальной олимпийской сборной Азербайджана на Летних Олимпийских Играх 2004 года в Афинах. Кроме того, Azercell является спонсором Детского Паралимпийского Комитета с 2014 года. Спортсмены, тренировавшиеся в этом комитете, в разные годы становились обладателями различных медалей на международных турнирах.

Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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