Twitter тестирует добавление рекламы в раздел комментариев

Сервис микроблогов Twitter начал тестировать функцию показа рекламы пользователям в разделе ответов, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.

Об этом сообщил в своем микроблоге Брюс Фальк, отвечающий за доходы компании.

Он заявил, что принять участие в тестировании смогут все пользователи приложений для операционных систем iOS и Android.

Участники тестирования могут видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом, уточнил Фальк.

Ранее всем пользователям Twitter стала доступна новая опция, позволяющая удалять подписчиков. Ранее для удаления читателей приходилось заносить такие аккаунты в черный список, а потом исключать их оттуда.