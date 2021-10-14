Twitter тестирует добавление рекламы в раздел комментариев
Сервис микроблогов Twitter начал тестировать функцию показа рекламы пользователям в разделе ответов, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.
Об этом сообщил в своем микроблоге Брюс Фальк, отвечающий за доходы компании.
Он заявил, что принять участие в тестировании смогут все пользователи приложений для операционных систем iOS и Android.
Участники тестирования могут видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом, уточнил Фальк.
Ранее всем пользователям Twitter стала доступна новая опция, позволяющая удалять подписчиков. Ранее для удаления читателей приходилось заносить такие аккаунты в черный список, а потом исключать их оттуда.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана
После тебя… Гюлюстан Алиева - посвящение супруги шехида памяти Юсифа Нагиева и всех героев Карабахской войны (ВИДЕО)
ЕБРР выделит кредит узбекскому Ecoclimat Group - единственному в Центральной Азии производителю стекловолокна
Азиатский банк развития будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике (Эксклюзив)
Обстреляна гражданская автоколонна с невоенными грузами, двигавшаяся из Суговушана в Кельбаджар (ФОТО)
Туркменистан и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали Соглашение о предоставлении услуг
Президент Ильхам Алиев: Мы отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли
Президент Ильхам Алиев: Италия является одной из первых стран, привлеченных к работам по реконструкции на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев: Наше присутствие в Афганистане ограничивалось участием в проводимых там миротворческих операциях
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Европейский Союз проявляет большой интерес к нашему транспортному потенциалу
Президент Ильхам Алиев: Сейчас нам надо смотреть в будущее, потому что мы открыли новые газовые месторождения
Иран во многих отношениях является дестабилизирующим фактором в регионе - Госдеп США о действиях Ирана в отношении Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы в кратчайший срок возвратить бывших вынужденных переселенцев к родным очагам