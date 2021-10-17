Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций

БАКУ /Trend/ - Инновационное агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и американский венчурный фонд Starta достигли соглашения в области инноваций и высоких технологий, сообщили в четверг Trend в агентстве.

По данным источника, в рамках этого соглашения будут проводиться программы акселерации, выработан новый формат сотрудничества для разработчиков и инвесторов.

"Также мы планируем совместными усилиями вести работы по коммерциализации проектов и созданию совместного венчурного фонда. С 2022 года азербайджанские стартаперы в рамках совместных проектов будут приглашены в штаб-квартиру венчурного фонда Starta в Нью-Йорке для участия в акселерационной программе.

Кроме того, Starta окажет азербайджанским стартаперам финансовую помощь, а также будет вести работы по поиску инвесторов и потенциальных партнеров на американском рынке", - сказали в агентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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