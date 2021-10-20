Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана за январь-сентябрь 2021 г.

ИКТ 20 октября 2021 10:10 (UTC+04:00)
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана за январь-сентябрь 2021 г.
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