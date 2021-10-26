Подписан мемонрадум между компаниями AzEduNet и IT Step Academy

Между оператором Азербайджанской Образовательной Сети, компанией AzEduNet и компанией IT Step Academy был подписан меморандум о сотрудничестве. Подписание данного меморандума открывает широкие возможности для сотрудничества сторон в развитии информационных технологий в современном обществе, образовании и промышленности, реализации совместных проектов в области информатизации образования в Азербайджане.

Азербайджанская Образовательная Сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющая образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской Образовательной Сетью, являются доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента из Интернета, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также техническая поддержка сетей и оборудования.