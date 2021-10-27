Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания (ФОТО)

В целях предоставления клиентам передового шоппинга и привилегированного обслуживания через новые концептуальные центры продаж и обслуживания компания Nar расширила еще один центр в столице. Магазин, расположенный на улице Сулеймана Сани Ахундова, 4 (рядом со станцией метро Азадлыг) в Бинагадинском районе, адаптирован под новую концепцию и предоставлен в пользование клиентов.

Стоит отметить, что в магазинах Nar посетители будут иметь доступ к информации и услугам с помощью современных платформ. Центр предлагает широкий спектр услуг, включая покупку и эксплуатацию номеров. В обновленных магазинах Nar также осуществляется продажа мобильных телефонов, устройств и различных аксессуаров.

Придерживаясь своих ценностей клиентоориентированности и постоянного совершенствования, Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране. Стоит отметить, что мобильный оператор уже предоставил в пользование клиентов 23 центра обслуживания в столице и регионах в совершенно новой концепции. Подробнее об адресах ближайших к вам центров продаж и обслуживания вы можете узнать на сайте nar.az/map.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 8 780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.