Nar поддерживает издание книги об учителях-ветеранах войны

Nar поддержит издание книги о героизме учителей, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне. Книга будет содержать 38 интервью, подготовленных Управлением образования города Баку и новостным порталом Qafqazinfo в рамках проекта «Познакомимся с нашими героическими учителями». Следует отметить, что эти статьи вызвали большой интерес в обществе и внесли свой вклад в развитие военного патриотизма у школьников.

Первоначально книга состоящая из около 150 страниц, выйдет тиражом в 2000 экземпляров и будет издана в 4-х цветах. Книга будет бесплатно распространена в школах Баку и других школах по всей стране. Презентацию книги, которая будет издана в Турции, планируется провести накануне Дня Победы. Отметим, что цель проекта - распространение информации о наших учителях-ветеранах и их вкладе в воспитание будущих поколений.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.