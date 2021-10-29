Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $32 млн

ИКТ 29 октября 2021 12:53 (UTC+04:00)
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $32 млн
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В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)
Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)
В Баку открылась экспозиция в память о героях и шехидах Карабахской войны (ФОТО)
В Баку открылась экспозиция в память о героях и шехидах Карабахской войны (ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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