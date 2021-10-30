Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ

Nar проводит тренинг «Основы мобильной связи» для студентов технических специальностей с целью обучения местных кадров, работе на рынке мобильной связи и превращения молодых людей в профессионалов в кратчайшие сроки после окончания учебы. Обучение бесплатное и проводится при организационной поддержке администрации университета.

Тренинг «Основы мобильной связи», основной темой которого является принцип работы мобильной сети и коммуникационные технологии, обучает студентов практической стороне мобильной связи, и является полезным дополнением к основной учебной программе вузов. Таким образом, данный тренинг подготовлен и реализован профессиональным техническим персоналом Nar. По этой причине студенты, участвующие в тренинге, получают свои знания непосредственно от профессионалов и могут задать свои вопросы представителям Nar.

В конце обучения Nar выдает студентам сертификаты, свидетельствующие о том, что они получили новые знания в области мобильной связи. В этом году первое обучение будет проведено для студентов Азербайджанского Технического Университета.

Отметим, что в начале 2021 года была проведена встреча между Азербайджанским Техническим Университетом и руководством Nar, в рамках стратегии КСО, и определены новые направления сотрудничества. Данный тренинг является частью стратегии корпоративной социальной ответственности мобильного оператора, а также одним из направлений сотрудничества с Азербайджанским Техническим Университетом.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.