“Nar” продолжает реализацию социальных проектов в поддержку участников Карабахской войны

«Nar» продолжает реализовывать социальные проекты по поддержке участников Карабахской войны, в рамках коммуникации «Yaşa, Vətən!». Так, мобильный оператор в сотрудничестве с проектом «Gələcəyini Qur!» взял на себя расходы на обучение для поступления в университет 10 студентов из семей ветеранов Карабахской войны и военнослужащих. Цель проекта - сделать возможность получения образования более доступной для этих молодых людей и внести свой вклад в их успешное будущее.

В рамках проекта «Gələcəyini Qur!» выявляются учащиеся 11-х классов, нуждающиеся в подготовительных курсах, и в течение года для них организуются различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие. Основной целью проекта «Gələcəyini Qur!», стартовавшего в 2014 году при поддержке Министерства образования и спонсорстве ряда компаний - помочь молодым людям из малообеспеченных семей, обладающим высокими знаниями и навыками в достижении успеха в жизни

Отметим, что ранее «Nar» запустил совместную с НГУ стипендиальную программу для поддержки студентов из семей шехидов. Более подробную информацию о других социальных проектах и ​​стратегии КСО «Nar» вы можете получить на nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.