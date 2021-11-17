Произведения великого Низами уже в цифровом формате!

По случаю 880-летия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви распоряжением Президента Ильхама Алиева 2021 год был объявлен «Годом Низами Гянджеви». Лидирующий мобильный оператор страны «Azercell Telecom» представляет очередной проект, знаменующий столь важное событие в истории нашей культуры.

Чтобы познакомить местных и зарубежных читателей с произведениями величайшего поэта Востока, Azercell берет на себя инициативу по продвижению самых любимых образцов произведений Низами с помощью цифрового чтения. Так, при поддержке Azercell более 40 избранных произведений Низами различного объема с философским и лирическим содержанием будут размещены в разделе «Audiobook» приложения Bookmate на азербайджанском, русском, английском, французском и турецком языках. Одной из особенностей подготовки аудиофайлов является то, что они представлены с оригинальной фоновой музыкой. Сопровождаемые звучанием уда, тара, каманчи и прочих древнейших музыкальных инструментов, образцы поэзии, озвученные носителями языка, будут иметь более глубокое воздействие, тем самым более целостно выразив культурное наследие нашего народа.

Еще одна интересная новость от Azercell - это проект по созданию рисунков к произведениям Низами Гянджеви «Сказание о старике кирпичнике» и «Повесть о Нуширеване и его визире», выполненных в жанре комиксов. Отметим, что эти комиксы также будут представлены на азербайджанском, русском и английском языках.

Стоит отметить, что до Низами Гянджеви Azercell отметил 650-летие Имадеддина Насими, собрав в цифровой библиотеке избранные газели, а также 10 глав героического эпоса «Кероглу». Кроме того, компания пополнила международное приложение Bookmate произведениями различных классиков литературы в формате аудиокниг.

Также отметим, что лидирующий оператор реализует проекты, направленные на продвижение и популяризацию азербайджанской литературы на международной арене посредством цифровой платформы Bookmate, доступ к которой абонентам Azercell предоставляется со специальной скидкой. Литературный контент, подготовленный Azercell в формате, соответствующем потребностям и образу жизни современного общества, служит развитию культуры чтения в стране, особенно среди молодежи, и делает литературное наследие Азербайджана более доступным на разных языках в любой точке мира.

Напомним, что с целью популяризации богатого наследия поэта Azercell ранее разработал специальный алфавит, посвященный творчеству Низами Гянджеви. Алфавит получил широкое распространение в социальных сетях и завоевал популярность среди пользователей.

В течение «Года Низами Гянджеви» аудиокниги и комиксы, представленные Azercell, будут доступны в новом формате. Подписавшись на приложение Bookmate, а также следя за деятельностью «Azercell Telecom» в СМИ и социальных сетях, вы сможете получать информацию об этих новостях.

Для получения дополнительной информации о цифровой библиотеке Bookmate перейдите по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/bookmate.html