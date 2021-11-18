В Азербайджане выросла средняя скорость загрузки данных по широкополосному доступу в интернет
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В Азербайджане предложения детей, выдвигаемые на общереспубликанских форумах, учитываются при подготовке госпрограмм - Бахар Мурадова
Вакцинация является одним из самых больших достижений последнего столетия - замминистра Азербайджана
В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная, доброжелательная атмосфера – спортсменки из Великобритании
В Баку обсудили вопрос участия финансовых институтов ЕС в восстановлении освобожденных земель Азербайджана (ФОТО)
Пандемия COVID-19 показала, что права детей являются глобальной проблемой – ОО «Региональное развитие»
Состоялась презентация коллекции ковров ОАО «Азерхалча» «Новый взгляд на карабахские ковры». (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Формирование наших детей как высоконравственных личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам V Общереспубликанского форума азербайджанских детей
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на товузском направлении - минобороны
Транзитные возможности Азербайджана могут сделать его территорию альтернативой Суэцкому каналу (Эксклюзив)
В Баку состоялась торжественная церемония открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов – Моринари Ватанабэ