Наряду с детьми шехидов Azercell выделил стипендии на образование и их женам

ИКТ 19 ноября 2021 11:57 (UTC+04:00)
Наряду с детьми шехидов Azercell выделил стипендии на образование и их женам

Лидер рынка сотовой связи ООО «Azercell Telecom», с момента основания отличающийся своими социальными проектами, продолжает поддерживать семьи наших шехидов, отдавших жизнь за Родину в ходе 44-дневной Отечественной войны. Так, в рамках действующей более 10 лет Программы Студенческой Стипендии, Azercell присудил стипендии детям шехидов, ставшим студентами в прошлом и текущем годах. Наряду с этим, супруги шехидов, поступившие в ВУЗ-ы, также получат стипендии от компании в размере 300 манатов за каждый академический месяц до окончания периода обучения. «Azercell Telecom» уделяет особое внимание вопросам расширения прав и возможностей женщин и их профессиональному росту. Данная инициатива позволит в очередной раз внести особый вклад в их развитие.

Отметим, что списки студентов были представлены Общественным объединением поддержки семей шехидов «Zəfər».

Напомним, что Azercell поддержал студентов, прервавших свое обучение в прошлом году для участия в 44-дневной Отечественной войне за освобождение наших земель. В рамках Программы Студенческой Стипендии, Azercell предоставил стипендии в размере 200 манатов 23 студентам из Баку и регионов Азербайджана.

Как в ходе, так и после 44-дневной войны Azercell уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов, являющихся примером чести и достоинства для всех нас, и выступает инициатором специальных социальных проектов: компания взяла на попечение семью шехида; списала фактурные долги военнослужащих, погибших и раненых в Отечественной войне; в рамках социального проекта компании «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были организованы тренинги по психологической поддержке детей наших военнослужащих, отдавших свои жизни во имя великой цели, также вышла книга детских воспоминаний об их героических отцах. Кроме того, как дань безграничного уважения к славной азербайджанской армии, по случаю Дня Победы, Azercell ввел специальный тарифный пакет «Veteran tarifi», воспользоваться которым могут все граждане страны, имеющие статус ветеранов войны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Туркменистане прошла церемония открытия нового текстильного комплекса
В Туркменистане прошла церемония открытия нового текстильного комплекса
Объем сделок на бирже Туркменистана превысил $29 млн
Объем сделок на бирже Туркменистана превысил $29 млн
&quot;Туркменгаз&quot; закупит оборудование у компании ОАЭ
"Туркменгаз" закупит оборудование у компании ОАЭ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Госагентство Азербайджана опровергло утверждения об аннулировании инвалидности 200 тыс. граждан (ФОТО) Общество 12:04
В одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО) Политика 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового Баладжарского локомотивного депо Политика 11:59
Наряду с детьми шехидов Azercell выделил стипендии на образование и их женам ИКТ 11:57
Ипотечный фонд Азербайджана назвал число квартир, переданных в аренду с правом выкупа Экономика 11:57
В Азербайджане предложено введение новых штрафов для юридических и физических лиц Общество 11:52
В Мосуле слышны звуки взрывов Арабские страны 11:44
МФК до сегодняшнего дня выделила около $850 млн долларов для частного сектора Азербайджана Экономика 11:43
В Турции за 10 месяцев зарегистрировано около 200 компаний с азербайджанским капиталом Турция 11:20
В Баку стартовал второй день ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 11:18
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:10
Индия отклонила просьбу США открыть стратегические запасы нефти Другие страны 10:54
В Азербайджане предложено изменение в закон об удостоверении личности Общество 10:39
Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу Транспорт 10:38
ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Ильхамом Алиевым Политика 10:36
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Экономика 10:28
Грузоперевозки в Нахчыванской АР за 9 месяцев превысили 12 млн тонн Экономика 10:25
Подготовлен проект по развитию туризма в Карабахе – агентство по туризму Азербайджана (Эксклюзив) Туризм 10:17
Армяне пожаловались администрации Facebook на пост Игоря Коротченко Политика 10:16
Российская компания назвала партнера в Азербайджане по предстоящему выпуску ИТ-продукции ИКТ 10:07
Увеличился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан Грузия 10:05
Названы перспективные отрасли сотрудничества Беларуси с Азербайджаном Экономика 09:48
В Азербайджане число получающих пенсию на льготных условиях граждан превысило 125 тыс. Общество 09:43
Турецкий порт Чешме перевалил свыше 1 млн тонн грузов Турция 09:40
В январе-сентябре порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Болгарии Турция 09:37
Цены на нефть растут в ожидании морозов Энергетика 09:32
Названо смертельно опасное количество яиц для человека В мире 08:54
Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол» В мире 08:45
Тегеран добивается отмены санкций на переговорах в Вене - глава МИД Ядерная программа 08:32
В ЧБТР назвали объем портфеля подписанных с Азербайджаном соглашений (Эксклюзив) Финансы 08:28
Старинную копию конституции США продали на аукционе за $43 млн США 08:19
Один человек погиб во время стрельбы в штате Мэриленд США 08:02
Крупнейший сталевар мира решил спасти планету В мире 07:40
Свыше 1,1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:17
Лондон поможет Варшаве разработать систему ПВО Европа 07:00
Посла Болгарии в Анкаре вызвали в МИД Турции Турция 06:33
Работе аэропорта Токио угрожают черепахи Другие страны 06:12
Беспилотный автомобиль от Apple выпустят в 2025 году В мире 05:47
Байден и Трюдо назвали свою главную задачу США 05:24
Пресс-секретарь вице-президента США подала в отставку США 04:58
Британский флот начал поднимать упавший в Средиземное море истребитель Европа 04:35
США запланировали изготовить около 500 новых тактических ядерных авиабомб США 04:11
В США расследуют действия Meta по привлечению детей в Instagram США 03:49
В Белом доме не исключили контакты Байдена с Путиным в будущем США 03:30
В Бразилии открыли новый вид беззубого динозавра В мире 03:13
Взрыв произошел в жилом здании в Турции Турция 02:46
Раскрыт источник важной для появления жизни молекулы В мире 02:37
Вашингтону остро необходим посол в Пекине - Белый дом США 02:14
В ООН назвали причину роста цен на продукты в ближайшие годы В мире 01:50
Первый в истории Гран-при Катара "Формулы-1" стартует в Лусаиле Спорт 01:31
Белый дом опроверг отказ Байдена считать Си Цзиньпина своим другом США 01:12
Словакия и Чехия введут ограничения для непривитых Европа 00:40
Взрыв прогремел на военной базе в Канаде Другие страны 00:17
Азербайджанские шахматистки обыграли итальянскую команду на чемпионате Европы Общество 18 ноября 23:59
В Греции ввели новые ограничения для непривитых Европа 18 ноября 23:50
США ввели санкции против иранской компании США 18 ноября 23:36
Парламент Украины ратифицировал военное соглашение с Турцией Турция 18 ноября 23:21
В Китай запустили безопасный для планеты поезд Другие страны 18 ноября 23:05
Казахстан имеет возможность сохранять свои позиции на мировом рынке - инвестиционная компания Энергетика 18 ноября 22:52
Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние пять веков В мире 18 ноября 22:41
Чемпионат Европы: Азербайджанские шахматисты сыграли вничью со сборной Армении Общество 18 ноября 22:19
Экс-канцлера Австрии лишили неприкосновенности Европа 18 ноября 22:08
Ученые выяснили, какой механизм заставляет хотеть спать В мире 18 ноября 21:53
В работе Spotify произошел сбой В мире 18 ноября 21:35
Президент Узбекистана посетит с визитом Бельгию Узбекистан 18 ноября 21:23
Саакашвили перевели в реанимацию Грузия 18 ноября 21:20
Первую солнечную электростанцию в Иране введут в строй до 2023 года Экономика 18 ноября 21:13
Эрдоган: Турецко-израильские отношения важны для безопасности на Ближнем Востоке Турция 18 ноября 21:01
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США Политика 18 ноября 20:54
Подписано соглашение об открытии офисов Всемирного банка в Азербайджане (ФОТО) Политика 18 ноября 19:58
В Баку определились финалисты ЧМ в прыжках на двойном мини-батуте среди женщин Общество 18 ноября 19:34
В Баку проведена рабочая встреча с экспертами НАТО (ФОТО) Политика 18 ноября 19:07
Азербайджанская аудиторская компания UHY поддержит зарубежных инвесторов в восстановлении Карабаха Экономика 18 ноября 19:01
В Баку определились финалисты ЧМ среди команд по индивидуальным прыжкам на батуте у мужчин и женщин Общество 18 ноября 18:59
В Баку определились финалисты ЧМ в прыжках на двойном мини-батуте среди мужчин Общество 18 ноября 18:51
В Баку пройдет церемония награждения международной премии Global Health Summit & Awards Социум 18 ноября 18:46
На ЧМ в Баку определились финалисты среди команд по прыжкам на двойном мини-батуте среди мужчин Общество 18 ноября 18:42
Готовы вывести партнерство с Азербайджаном на новый уровень - Мацей Поповски Экономика 18 ноября 18:31
Путин: События на границе Армении и Азербайджана показывают, что ситуация не успокоилась Политика 18 ноября 17:52
Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе – Хулуси Акар Политика 18 ноября 17:46
Зал Арены гимнастики в Баку – родной для меня, здесь я завоевал много медалей: призер летних Олимпийских игр Дмитрий Ушаков Общество 18 ноября 17:38
Малайзия и США подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере полупроводников в 2022 году США 18 ноября 17:36
В Азербайджане пройдет аукцион по сдаче в эксплуатацию песчано-гравийных месторождений Экономика 18 ноября 17:24
Израиль и ОАЭ начинают совместную работу над автономным противолодочным кораблем Израиль 18 ноября 17:10
В Туркменистане прошла церемония открытия нового текстильного комплекса Туркменистан 18 ноября 17:01
Нахида Оруджова в 60 лет вышла замуж… за своего мужа (ФОТО) Культура 18 ноября 16:56
Бундестаг одобрил новые меры борьбы с коронавирусом в Германии Европа 18 ноября 16:51
В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года Арабские страны 18 ноября 16:49
ОАО «Азерсу» закупит короба для водяных счетчиков Тендеры 18 ноября 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18 ноября 16:41
В Азербайджане выявлено еще 2 124 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 669 человек Общество 18 ноября 16:40
Захватывающие выступления и интригующая борьба - лучшие моменты первого дня чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО) Общество 18 ноября 16:38
Лавров обсудит с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в Карабахе Политика 18 ноября 16:38
ПАО "КАМАЗ" готово рассматривать заявки на покупку автомобилей КАМАЗ в лизинг для негосударственных организаций Азербайджана Транспорт 18 ноября 16:24
Министр обороны Азербайджана встретился с новоназначенным послом Сербии Политика 18 ноября 16:24
Звездные послы ЧМ в Баку восхищены организацией соревнований (ФОТО) Общество 18 ноября 16:08
Российский экспортный центр назвал проекты, которые будет финансировать для Азербайджана Экономика 18 ноября 16:07
В Азербайджане обсудили вопросы обеспечения прозрачности бюджета Экономика 18 ноября 16:00
В Азербайджане прошел Фестиваль пожилых людей (ФОТО) Социум 18 ноября 15:53
МИД Ирана: успех переговоров по ядерной сделке зависит от готовности США снять санкции Политика 18 ноября 15:46
Все новости