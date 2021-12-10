Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики для развития электронной торговли - Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики и общества для продвижения экономических возможностей, усиления цифровых компетенций и развития электронной торговли.

Об этом сказали Trend в пресс-службе Европейской комиссии (ЕК).

"Новая стратегия развития широкополосной связи будет среди прочего направлена ​​на сокращение цифрового разрыва между сельскими и городскими районами", - сказали в ЕК.

Было отмечено, что продвижение ИКТ и развитие телекоммуникационной инфраструктуры по всей стране являются приоритетами в рамках стратегии социально-экономического развития Грузии.

"Грузия продолжает приближать свое законодательство о государственных закупках к законодательству ЕС. Были подготовлены поправки для создания независимого Совета по разрешению споров, в который все юридические и физические лица будут иметь право подавать апелляции в связи с процедурами торгов", - сказали в ЕК.

Ожидается, что поправки предоставят контрольному органу достаточные полномочия для оценки прямых закупок, отметили в Еврокомиссии.