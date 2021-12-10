Mastercard расширяет и усиливает присутствие в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

Mastercard объявил о ряде изменений в правлении, направленных на расширение присутствия в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также на продолжение долгосрочного роста и инновационного развития.

С 1 января 2022 года недавно реорганизованный регион Mastercard (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) будет охватывать 81 из 210 рынков, на которых работает Mastercard.

Помимо рынков Ближнего Востока и Африки, регион будет включать новое подразделение под названием Турция и Содружество Независимых Государств (Турция и СНГ), которое будет включать несколько быстрорастущих рынков, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Турцию, Украину и Армению.

В соответствии с планами Mastercard по расширению своего присутствия, сейчас компания представлена ​​в 22 странах региона с установленными географическими центрами в Турции, Украине, ОАЭ, Саудовской Аравии, Южной Африке, Кении и на других рынках.

Димитриос Дозис назначен региональным президентом по странам Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки

Димитриос Дозис станет президентом недавно реорганизованного региона Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Этот расширенный регион объединяет 12 дополнительных рынков с высокими возможностями динамичного роста. Дозис ранее был президентом Mastercard Advisors - подразделения профессиональных услуг, что позволило ему ускорить использование искусственного интеллекта и других технологий прогнозирования для развития проверенных на промышленном уровне навыков решения проблем.

Ясемин Бедир возглавит подразделение Турции и Содружества Независимых Государств (Турция и СНГ)

Ясемин Бедир, которая в настоящее время является исполнительным вице-президентом подразделения по общественным организациям и переработчикам на рынках Северной Америки, возглавит недавно созданное подразделение по Турции и СНГ. Бедир, родом из Турции, она присоединилась к Mastercard в 2007 году, занимала руководящие должности на различных рынках. Также она является исполнительным спонсором глобальной Сети женщин-лидеров компании.

Рагху Малхотра назначен сопредседателем по международным рынкам

Являющийся в настоящее время президентом по Ближнему Востоку и Африке, Малхотра, назначен сопредседателем по международным рынкам. На своей новой должности Малхотра будет продвигать бизнес-стратегию, продажи, развитие бизнеса, управление продуктами и взаимодействие с клиентами и регулирующими органами в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке.

Все назначения вступают в силу с 1 января 2022 года.