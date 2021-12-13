«Лаборатория Касперского»: 87% жителей Азербайджана сталкивались с телефонными или интернет-мошенниками

БАКУ/Trend/ - Эксперты фиксируют рост активности мошенников в Азербайджане. Злоумышленники применяют дистанционные средства коммуникации с пользователем (e-mail, смс, соцсети, мессенджеры и телефон). Об этом рассказали представители «Лаборатории Касперского» и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности на совместной онлайн-конференции.

В «Лаборатории Касперского» опросили* жителей Азербайджана и выяснили, что со злоумышленниками, которые атакуют в интернете или по телефону, хотя бы раз сталкивались 87% опрошенных. Для этого чаще всего аферисты используются мессенджеры (как классические смс, так и сообщения в Whatsapp, Viber), 80% опрошенных сталкивались с мошенничеством на этих платформах хотя бы 1 раз за прошедший год. На втором месте по популярности у мошенников соцсети. В этих средствах коммуникации 32% опрошенных сталкивались с аферистами.

Кроме того, набирает оборот и телефонное мошенничество. Уже 28% опрошенных сталкивались с ним. Мошенники рассчитывают на рассеянное внимание потенциальных жертв, для этого звонят им в то время, когда люди максимально заняты. Большинство звонков поступает в рабочее время — с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов.

Злоумышленники собирают нужную информацию заранее и активно используют методы социальной инженерии. Наиболее распространёнными легендами были предложение получить неожиданный выигрыш или приз (34%), предложение выгодных инвестиций (24%) и легкого заработка (14%), а также сообщение о подозрительной операции с личным счетом (13%).

Представляясь сотрудниками уважаемых организаций, а также придумывая легенды и схемы, которые «усыпят» бдительность пользователей, злоумышленники добиваются конкретных действий от пользователя: получить данные банковской карты, заставить совершить перевод с карты на карту и т.д. В каждом шестом случае атака злоумышленников заканчивалась для них удачно, и они получали необходимы для мошеннической схемы данные. У большинства пострадавших сумма ущерба составляла 25 манат.

«Исследование подтвердило, что на фоне пандемии и всеобщей самоизоляции мошенничество набирает обороты, эта угроза становится всё более масштабной для жителей нашей страны. Сегодня в мире существует уже целая индустрия обмана пользователей с помощью социальной инженерии. Бороться с этим можно только сообща всем участникам рынка, в том числе повышая финансовую грамотность клиентов», - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

По словам начальника управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турала Мамедова, в Азербайджане необходимо ужесточить правила и меры наказания мошенников.

«Согласно азербайджанскому законодательству, для привлечения к уголовной ответственности должен быть установлен факт мошенничества в размере не менее 500 манат. Мошенники, зная об этом, часто остаются безнаказанными. В связи с этим, неправильно

рассматривать виды мошенничества с использованием электронных средств, как классические, и карательный механизм именно этого направления необходимо пересмотреть!»

По его словам, гражданам необходимо подавать жалобу независимо от суммы ущерба. К сожалению, большинство пострадавших не обращаются за помощью из-за длительности процесса и боязни потери времени.

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным и интернет-мошенникам:

с осторожностью относиться к любым звонкам от незнакомых людей, которые что-либо предлагают или пытаются узнать информацию;

не переходить по сомнительным ссылкам из СМС, писем или сообщений в мессенджерах;

ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений;

в случае поступления звонка якобы от банка положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;

частным пользователям рекомендуется установить защитное решение Kaspersky Internet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, а компаниям — повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

*Опрос проведён исследовательской компанией ERA Marketing Center специально для «Лаборатории Касперского» в октябре 2021 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянжи и Сумгаита. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.