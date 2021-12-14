«Лаборатории Касперского» приглашает принять участие в пресс-конференции, которая пройдёт в формате записи подкаста «Смени пароль!» 14 декабря в 12:00

Подкасты, дистанция, кибербезопасность — мы объединили всё, что в тренде!

Состоится онлайн-трансляция записи документально-разговорного подкаста «Лаборатории Касперского» о тенденциях в киберугрозах, во время которой участники перенесутся на выставку New Elements – оазис технологического искусства в Новой Третьяковке. На пресс-конференции традиционно подведут итоги уходящего года, раскроют уникальные цифры и попробуют заглянуть в будущее.

Это будет настоящий детектив с живыми комментариями и непридуманными историями практикующих экспертов, а также видеовключениями Крэйга Джонса, директора по расследованию киберпреступлений Интерпола, и Дарьи Пархоменко, куратора выставки современного технологического искусства в Третьяковской галерее.

Делиться историями на миллион будут эксперты «Лаборатории Касперского»:

• Алексей Андреев

• Александр Гостев

• Сергей Голованов

Смени пароль! И подключайся 14 декабря в 12:00 по ссылке smeni-parol.ru . Трансляция продлится до 13:30.