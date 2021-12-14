«Лаборатории Касперского» приглашает принять участие в пресс-конференции, которая пройдёт в формате записи подкаста «Смени пароль!» 14 декабря в 12:00
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Подкасты, дистанция, кибербезопасность — мы объединили всё, что в тренде!
Состоится онлайн-трансляция записи документально-разговорного подкаста «Лаборатории Касперского» о тенденциях в киберугрозах, во время которой участники перенесутся на выставку New Elements – оазис технологического искусства в Новой Третьяковке. На пресс-конференции традиционно подведут итоги уходящего года, раскроют уникальные цифры и попробуют заглянуть в будущее.
Это будет настоящий детектив с живыми комментариями и непридуманными историями практикующих экспертов, а также видеовключениями Крэйга Джонса, директора по расследованию киберпреступлений Интерпола, и Дарьи Пархоменко, куратора выставки современного технологического искусства в Третьяковской галерее.
Делиться историями на миллион будут эксперты «Лаборатории Касперского»:
• Алексей Андреев
• Александр Гостев
• Сергей Голованов
Смени пароль! И подключайся 14 декабря в 12:00 по ссылке smeni-parol.ru . Трансляция продлится до 13:30.
В прямом эфире можно будет задать вопросы ведущим подкаста.