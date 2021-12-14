Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО)

ИКТ 14 декабря 2021 16:25 (UTC+04:00)
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО)

Проект "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), реализуемый компанией AzerTelecom и предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора, соединяющего Европу с Центральной и Южной Азией, был представлен на VI Форуме "Время инноваций 2021", прошедшем 5-8 декабря в рамках "Dubai Expo 2020" в ОАЭ.

На форуме, посвященном международному сотрудничеству в сфере инноваций, в котором приняли участие более 50 спикеров, эксперты представили различные практические примеры и лучшие проекты, проведя полезные дискуссии о применении инноваций в различных сферах и современных тенденциях в этой сфере.

Выступивший на форуме председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев подробно рассказал о проекте "Цифрового Шелкового Пути" (Digital Silk Way. Он отметил, что проект, который сформирует кратчайший цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией через Азербайджан, будет способствовать развитию региональных услуг связи, цифровизации, сотрудничеству в области телекоммуникаций на Кавказе, в Центральной и Южной Азии.

"Выгодное географическое положение нашей страны - ее уникальное положение на перекрестке Запада и Востока - создает большие возможности для реализации стратегических проектов, таких как “Цифровой Шелковый Путь”. Форум еще раз продемонстрировал серьезный интерес к нашему проекту в эпоху интенсивной цифровизации. Мероприятие было плодотворным с точки зрения презентации проекта и дискуссий, и мы провели полезный обмен мнениями с рядом компаний с Ближнего Востока, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал Фуад Аллахвердиев.

AzerTelecom - ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане. Компания входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, работающую в различных сферах и странах. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.

Компания реализует проект “Digital Silk Way” (Цифровой Шелковый Путь) – масштабный цифровой инфраструктурный проект, который соединит Европу с Центральной и Южной Азией. В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект “Digital Silk Way” (Цифровой Шелковый Путь), инфицированный NEQSOL Holding, был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.

Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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