В популярном мессенджере появится новая удобная функция

WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете "Отправить"», — говорится в посте.

Ранее WhatsApp также сообщил о введении функции, которая позволит пользователям скрывать онлайн-статус от незнакомых людей. Теперь узнавать об онлайн-статусе пользователя смогут только те, чьи номера добавлены в его контакты.

Кроме того, появятся новые таймеры самоуничтожения сообщений. С помощью функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически.