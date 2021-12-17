Tiktok откроет бизнес по доставке еды

Социальная сеть TikTok объявила о своем сотрудничестве с компанией Virtual Dining Concepts для создания в США сети ресторанов, которая будет работать исключительно на доставку.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что рестораны TikTok Kitchen начнут работать в марте 2022 года.

Сооснователь Virtual Dining Concepts Роберт Эрл заявил, что на момент запуска сети в ней будет порядка 300 ресторанов и что к концу 2022 года их планируется открыть более тысячи. "Есть платформа с миллиардом зрителей каждый месяц, и как показывают цифры, они постоянно активны. Впервые такой бренд [выходит на этот рынок], у него [потенциальная] аудитория в сотни миллионов человек", - добавил Эрл.

По его словам, меню ресторанов будет обновляться четыре раза в год и включать в себя блюда, наиболее просматриваемые среди пользователей соцсети. На момент запуска среди них будет запеченная паста с сыром фета - самое популярное блюдо по запросам Google за 2021 год.

TikTok отметила, что прибыль с проекта будет направлена на поддержку кулинарных талантов среди пользователей соцсети.