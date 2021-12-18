«Nar» удостоен звания «Мобильный оператор года»

БАКУ/Trend/ - 17 декабря, на церемонии вручения награды «Caspian Business Awards 2021», «Nar» был признан «Мобильным оператором года». При выборе победителя были учтены такие важные факторы, как продолжающаяся круглый год стратегия клиентоориентированности мобильного оператора, качественное обслуживание клиентов через различные каналы и положительные годовые показатели развития.

Следует отметить, что за отчетный период оператор мобильной связи добился увеличения абонентской базы на 5%, а также на 23% увеличил количество пользователей 4G за счет качества мобильного интернета. Кроме того, «Nar», известный своими социально значимыми проектами, за последние три года вложил в общественную деятельность в общей сложности около 3 миллионов манат, в том числе в проекты, направленные на поддержку ветеранов Отечественной войны и семей шехидов.

«2021 год запомнился нам как год, когда мы представили нашим абонентам индивидуализированные продукты, представили обновленные сервисные центры и успешно продолжили реализацию социальных проектов. Сегодня получение этой награды - показатель правильного направления нашей деятельности, как оператора мобильной связи. В следующем году мы также продолжим упорно работать над тем, чтобы поддерживать качественное преимущество предоставляемых услуг, которое мы обещали нашим абонентам», - сказал Гуннар Панке, генеральный директор «Nar».

Следует отметить, что основной целью «Caspian Energy Club», учредителя премии, является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджан е и других странах, в которых компания осуществляет свою деятельность, а также стимулирование диалога и активного участия в форматах B2G, B2B и B2C.