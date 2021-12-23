TikTok стал популярнее Google и Facebook

Сайт социальной сети TikTok стал самым посещаемым в 2021 году. Китайской соцсети удалось обогнать домен Google.com – лидера 2020 года. Об этом сообщается на портале Cloudflare, который составил рейтинг доменов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации исследования компании, TikTok который используется для просмотра и создания коротких видеороликов, впервые занял лидирующую позицию еще в феврале 2021 года и в основном удерживал первенство с августа. В прошлом году соцсеть была на седьмом месте списка.

Вторым в этом году стал сайт Google, за ним последовала соцсеть Facebook.

Также в рейтинг попали сайты Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.