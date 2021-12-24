52% территории Карабаха охвачено мобильным интернетом – министр

БАКУ /Trend/ - 52 процента территории Карабаха охвачено мобильным интернетом.

Об этом сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на научно - практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа», сообщает Trend.

«Восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях является основой развития ИКТ и логистики региона. Для перехода на цифровую трансформацию как в Карабахе, так и на остальной территории Азербайджана ведутся работы по усилению человеческого капитала. 52 процента территории Карабаха охвачено мобильным интернетом. Мы планируем увеличить инвестиции в эту отрасль для достижения больших результатов», - сказал Набиев.

Министр также отметил, что Зангезурский коридор открывает новые возможности не только в области транспорта, но и в других сферах.

"Считаю, что те инновации, которые мы создадим в Карабахе, будут способствовать формированию в будущем новых продуктов и новых рынков. Сюда также относятся и новые услуги, стартап-проекты, инновации и технологии», - добавил Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)