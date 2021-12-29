Казахстанская компания закупит насосную секцию
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МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
К концу 2021 г. транспортировка газа по TAP достигнет 7,8 млрд кубометров – управляющий директор (Интервью)
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО)
Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов
Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии самой крупной и современной Ветеринарной клиники на Южном Кавказе (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)