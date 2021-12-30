Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $42 млн

ИКТ 30 декабря 2021 12:03 (UTC+04:00)
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $42 млн
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