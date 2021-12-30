Подарки от скамеров: эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают

БАКУ/Trend/ - Новогодние праздники – время подарков и здесь проблема интернет-мошенничества не теряет своей актуальности. Злоумышленники активно эксплуатируют эту тему. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Мы напоминаем, что нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные и критически относиться к слишком щедрым предложениям в сети.

«Злоумышленники всегда адаптируют свои схемы под актуальную повестку, и новогодние праздники не исключение. Мы видим, что сегодня мошенники часто маскируются под страницы электронных платежей, опросы, розыгрыши и онлайн-магазины. Чтобы убедиться в безопасности, проверьте, что сайт действительно принадлежит бренду, название адреса совпадает с официальным, также на Whois сервисах можно уточнить, на кого и когда он был зарегистрирован», — уточняет Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, Лаборатория Касперского рекомендует соблюдать несколько основных правил:

не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах;

внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты;

для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие;

не лишним будет установить защитное ПО, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт или на вредоносные рекламные баннеры.