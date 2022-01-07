Исследование «Лаборатории Касперского»: больше половины участников глобального опроса знают пароль от телефона своего партнёра

БАКУ/Trend/ - Больше половины (57%) участников глобального опроса «Лаборатории Касперского»* отметили, что партнёр знает пароль от их смартфона, а 56%, в свою очередь, знают пароль от телефона своего партнёра. Кроме того, 42% опрошенных считают естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.

Около четверти (25%) считают, что следить за активностью партнёра в интернете допустимо с его разрешения, поскольку, по их мнению, в отношениях должна быть полная прозрачность. Почти половина (46%) готовы показывать партнёру список контактов, столько же делятся тем, что они делают в социальных сетях, 40% — текстами сообщений, 35% – геолокацией, 38% — историей платежей, 30% — паролями и записями телефонных разговоров.

«В основе здоровых отношений лежит доверие, но важно сохранять личные границы, в том числе в интернете. Сегодня цифровая неприкосновенность может нарушаться самыми разными способами, например, для этого может использоваться сталкерское ПО**. Последствия такого нарушения могут быть самыми разными и весьма плачевными, — отмечает Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу. — Кроме того, существует такое явление, как доксинг. Имеются в виду ситуации, когда недоброжелатели выкладывают в сеть какую-либо информацию о человеке, распространение которой может навредить ему».

«Цифровые технологии уже давно изменили то, как мы общаемся с близкими. Привычными стали семейные чаты, видеозвонки, обмен фотографиями и интересной информацией. Однако иногда они могут использоваться не во благо отношений. Мы обращаем внимание людей, что необходимо интересоваться тем, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые дают сегодня технологии, и осознавать границы личного и семейного, поскольку это поможет избежать многих рисков,» - отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс «Доксинг: опасности и меры по предотвращению», на котором можно больше узнать о том, как именно может нарушаться цифровая неприкосновенность человека. В курсе содержатся обучающие видео, статьи, чек-листы, в которых рассказывается, что такое доксинг, чем он опасен, что делать, если вы обнаружили в сети свои персональные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, как сохранить цифровую приватность. Чтобы пройти курс полностью, нужно всего лишь 15-20 свободных минут.

О Коалиции по борьбе со сталкерским ПО

Коалиция создана в ноябре 2019 года с целью бороться с насилием, преследованием и харассментом, для которого используется сталкерское ПО. В настоящее время в неё входят более 40 организаций, в числе которых производители решений в сфере информационной безопасности и НКО, помогающие жертвам насилия. Учитывая глобальную социальную значимость проблемы, а также регулярное появление новых образцов подобных программ, Коалиция по борьбе со сталкерским ПО открыта для новых партнёрств и призывает различные организации к сотрудничеству. Узнать больше можно на сайте www.stopstalkerware.org/ru/. В настоящий момент информация также доступна на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком и португальском языках.

* Опрос, приуроченный ко второй годовщине создания Коалиции по борьбе со сталкерским ПО, был проведён компанией Sapio Research в сентябре 2021 года по заказу «Лаборатории Касперского». В нём приняли участие более 21 тысячи человек в 21 стране.

** Сталкерское ПО — это коммерческие программы для слежки, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. С помощью сталкерских приложений можно получить доступ к личным данным жертвы: сообщениям, фотографиям, страницам в соцсетях, данным геолокации, аудио- и видеозаписям (в том числе в режиме реального времени). Отличительной особенностью такого шпионского ПО является то, что для его установки и настройки необходим физический доступ к устройству жертвы. При этом такие программы работают в скрытом фоновом режиме, а жертва даже не подозревает об их присутствии.