Microsoft исправила 96 уязвимостей Windows 11

Для Windows 11 выпустили крупное обновление, в котором исправили почти 100 уязвимостей. Об этом сообщает издание DarkReading, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно информации от Microsoft, всего было исправлено 96 уязвимостей. Десять из них классифицируются как критические, 89 — важные, шесть — общеизвестные. Апдейт является первым важным обновлением операционной системы нового поколения в 2022 году. В новом релизе от Microsoft были устранены проблемы в Edge, Exchange Server, Microsoft Office, Microsoft Dynamics, .NET Framework и других программах и сервисах.

«Это необычно большое обновление для января. За последние несколько лет среднее количество патчей, выпущенных в январе, составляет примерно половину этого объема», — описал апдейт специалист по безопасности Дастин Чайлдс.

По словам журналистов, обновление исправило проблему CVE-2022-21907, которая позволяла выполнить удаленную загрузку данных на сервер. Злоумышленники могли получить права администратора и незаметно проникнуть в систему пользователей. Также специалисты корпорации устранили уязвимости CVE-2022-21846, CVE-2022-21969 и CVE-2022-21855.