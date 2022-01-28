Как обращаться с данными в интернете, чтобы не пожалеть об этом: чек-лист «Лаборатории Касперского»

БАКУ/Trend/ - 28 января в мире отмечается День защиты персональных данных. «Лаборатория Касперского»* провела глобальный опрос, посвящённый цифровым привычкам, и выяснила, что 17% респондентов выкладывали в социальных сетях личную информацию о себе, в частности номер телефона, домашний адрес или место работы. Каждый одиннадцатый делился конфиденциальными данными и документами, и потом жалел об этом. Такие действия являются примером овершеринга — публикации излишней информации о себе.

Часто человек думает, что не интересен злоумышленникам. Но это не совсем так: конкретный пользователь им, может быть, и не интересен, а вот его данные — вполне. Персональная информация остаётся привлекательной мишенью для мошенников. Например, в даркнете документы, удостоверяющие личность, продают по цене от 50 центов до 10 долларов США, сканы паспорта — от 6 до 15 долларов.

Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, напоминает о базовых правилах, которые позволят обезопасить личные данные:

регулярно обновляйте установленные приложения и операционную систему;

обращайте внимание на настройки приватности в социальных сетях и на популярных платформах, разобраться во всех тонкостях можно здесь: https://privacy.kaspersky.com/ru/;

используйте уникальные надёжные и разные пароли для всех своих аккаунтов (минимум 12 символов с буквами в разном регистре и спецсимволами);

в тех сервисах, которые это позволяют, настраивайте двухфакторную авторизацию;

скачивайте приложения только из официальных магазинов и периодически проверяйте, какие программы установлены на устройстве;

обращайте внимание на то, у каких приложений на смартфоне есть доступ к личной информации и какие разрешения им выдали, не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны для выполнения своих функций;

не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях (даже если их прислали знакомые);

внимательно проверяйте название сайта в адресной строке перед тем, как вводить на нём свои личные или платёжные данные;

установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах;

если вы обнаружили в открытом доступе свои личные данные, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Сегодня компании обязаны делать это по закону, к тому же многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах.

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс «Доксинг: опасности и меры по предотвращению», в котором можно больше узнать о том, как именно может нарушаться цифровая неприкосновенность человека. В курсе содержатся обучающие видео, статьи, чек-листы, в которых рассказывается, что такое доксинг, чем он опасен, что делать, если вы обнаружили в сети свои персональные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, как сохранить цифровую приватность. Чтобы пройти курс полностью, нужно всего лишь 15-20 свободных минут.

* Опрос проведён компанией Opinium по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году в 25 странах среди более чем 15 тысяч человек.