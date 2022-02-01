Azercell 4G с вами в метро!

БАКУ/Trend/ - Вступая в новую эру деятельности c новой стратегической целью - «Упрощаем доступ, расширяем возможности», Azercell продолжает предоставлять своим абонентам услуги высокоскоростного мобильного интернета. Лидирующий оператор мобильной связи завершил работу в этом направлении в Бакинском метрополитене, в результате чего после реализации двухлетнего проекта сетью 4G были покрыты 24 станции метро и тоннели. Таким образом, абонентам Azercell предоставлена возможность непрерывно пользоваться услугами мобильного интернета, переписываться со своими друзьями, смотреть видео и слушать музыку даже во время движения поезда.

Сеть 4G Azercell активна на станциях «Нефтчиляр», «Кара Караев», «Короглу», «Ази Асланов», «Ахмедлы», «Халглар Достлугу», «Улдуз», «Нариман Нариманов», «Гянджлик», «28 Мая», «Низами», «Элмляр Академиясы», «Иншаатчылар», «20 Января», «Мемар Аджеми», «Мемар Аджеми» 2 (Фиолетовая линия), «Автовокзал», «Насими», «Азадлыг проспекти», «Дарнагюль», «Джафар Джаббарлы», «Хатаи», «Сахиль» и «Ичери-шехер», а также в тоннелях между этими станциями.

Отметим, что Azercell приступил к работам по расширению покрытия своей сети в Бакинском метрополитене в декабре 2019 года. В первом квартале 2020 года были завершены работы на центральных станциях метро, через которые проходит наибольший пассажиропоток. На первом этапе реализации проекта качественной сетью Azercell были покрыты станции метро «Гянджлик», «28 мая», «Элмляр Академиясы» и «Низами».

Напомним, что согласно сравнительному исследованию, проведенному телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson, сеть Azercell вошла в категорию «Best in Class», показав высокие результаты по многим показателям качества.