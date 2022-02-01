Azercell поддержал Baku International HR Forum

БАКУ/Trend/ - Президент компании Зарина Зейналова поделилась своим видением роли отделов кадров в быстро меняющейся технологической среде

28 января в Азербайджанском Институте Управления Персоналом состоялся Baku International HR Forum (BIHRF), целями которого стали продвижение инноваций в сфере работы с человеческими ресурсами и обмен международным опытом. Одним из главных спонсоров мероприятия выступил лидер телекоммуникационного рынка Азербайджана «Azercell Telecom».

16 спикеров из шести стран поделились своим мнением о роли отделов кадров в быстро меняющейся корпоративной среде с 300 участниками форума, в числе которых были представители местных и международных организаций, руководители отделов по управлению человеческими ресурсами из различных секторов экономики, государственные служащие, предприниматели и другие гости.

Выступая на панельной дискуссии CEO о роли отдела кадров в успехе организаций, Зарина Зейналова подчеркнула его первоочередную важность в процессе становления признанным бизнес-партнером. «Стремительные инновации в технологической и других отраслях требуют высокого уровня приспособляемости к изменяющейся среде. В связи с этим, коммерческая и деловая хватка, аналитические способности, эмоциональная устойчивость, высокий уровень самосознания, способность принимать взвешенные решения, честность и доверие становятся основными качествами, требуемыми от специалистов в сфере HR», - сказала генеральный директор Azercell, чья речь вызвала массу вопросов у аудитории в отношении ее взглядов на тему трансформационного лидерства и управления изменениями.

Также следует отметить, что в ходе заключительной сессии «HR Awards 2022», инициированной в рамках BIHRF, команда Департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell была удостоена двух Сертификатов в номинациях «Лучшая Стратегия в области Здоровья и Благополучия» и «Лучшая Стратегия в области Обучения и Развития».