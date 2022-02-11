В Азербайджане цифровая подпись применяется практически во всех сферах - глава SINAM

БАКУ /Trend/ - Цифровая подпись нового поколения соответствует всем требованиям международного сообщества.

Об этом сказал в пятницу президент азербайджанской ИТ-компании SINAM Эльчин Алиев на пресс-конференции на тему «Новое поколение цифровой подписи», сообщает Trend.

По его словам, в Азербайджане цифровая подпись применяется практически во всех сферах, а развитие технологий требует новых стандартов.

«Поэтому мы совместно с министерством цифрового развития и транспорта, AzInTelecom и SVORT разработали новое поколение цифровой подписи, которое соответствует всем мировым стандартам. На протяжении последних 20 лет мы работали над развитием этого проекта в рамках государственно-частного партнерства», сказал Алиев.

Отметим, что 11 февраля в Азербайджане состоялась церемония презентации нового поколения цифровой подписи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)