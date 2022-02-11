В Азербайджане решение Face to Pay будет интегрировано в цифровую подпись нового поколения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в нынешнем году в проект SIMA (цифровая подпись нового поколения) планируется интегрировать решение Face to Pay (оплата с использованием биометрии лица).

Об этом сказал в пятницу коммерческий директор AzInTelecom Руслан Алиев в ходе пресс-конференции на тему «Новое поколение цифровой подписи», сообщает Trend.

По его словам, в новое поколение цифровой подписи были интегрированы такие возможности, как авторизация и проведение операций с помощью биометрических данных и облачных технологий.

«С помощью этого мобильного приложения любой гражданин может получить цифровую подпись, не выходя из дома, а также услуги банковских и небанковских организаций, других структур», - сказал Алиев.

Он отметил, что сегодня с несколькими финансовыми структурами ведутся работы по интеграции банковских услуг в приложение, а также уже имеются пилотные проекты.

«Также в рамках этого проекта в текущем году планируется реализовать проект Face to Pay (оплата с использованием биометрии лица)», - сказал Алиев.

Отметим, что первый концепт цифровой подписи был представлен в 1976 году. В Азербайджане цифровая подпись была внедрена в 2011 году.

Напомним, что 11 февраля в Азербайджане состоялась церемония презентации цифровой подписи нового поколения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)