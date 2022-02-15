«Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили киберограбление центрального банка в Латинской Америке

ИКТ 15 февраля 2022 13:45 (UTC+04:00)
«Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили киберограбление центрального банка в Латинской Америке

БАКУ/Trend/ - В ходе совместного расследования «Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили хищение средств из центрального банка одной из стран Латинской Америки. Взлом удалось раскрыть на этапе, когда злоумышленник пытался найти партнёров для дальнейшего проведения атаки. Такая схема стала особенно часто встречаться в последние пару лет. В этом сценарии за разные этапы атаки отвечают разные люди: одни взламывают организации, другие проводят атаку, например шифруют и крадут данные, третьи требуют выкуп и берут на себя финансовую часть.

«Лаборатория Касперского» обнаружила похищенные данные, когда они предлагались в качестве доказательства проникновения в организацию. Эксперты проанализировали эту информацию и выяснили, что злоумышленник смог получить доступ к ко всей инфраструктуре центрального банка одной из стран Латинской Америки, включая систему международных финансовых переводов. Чтобы предотвратить любые дальнейшие действия атакующих, компания оперативно сообщила об инциденте в Интерпол и Международную платёжную систему. После проведения совместного расследования были закрыты все уязвимости в корпоративной сети банка и заблокированы возможности для атаки.

«В последние годы мы видим множество атак шифровальщиков, которые проводятся такими гибридными группами. Однако ранее их целями были в основном коммерческие компании. Мы очень рады, что совместно с нашим партнёром „Лабораторией Касперского“ нам удалось предотвратить атаку, которая могла сказаться на экономике целой страны. Ведь только эффективно сотрудничая на международном уровне и работая на опережение, мы сможем обеспечить защиту всего сообщества», — сказал Стивен Кавана, исполнительный директор полицейской службы Интерпола.

«Мы обнаружили, что злоумышленники нашли лазейку, которая позволила им получить доступ к инфраструктуре центрального банка. В противодействии таким атакам крайне важную роль играет международное сотрудничество, а также возможность действовать оперативно. Поэтому, как только мы собрали информацию о том, как именно могут действовать атакующие, мы немедленно известили Интерпол. Слаженное и чёткое взаимодействие позволило пресечь действия злоумышленников до того, как этой организации был нанесён реальный ущерб», — рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Компания рекомендует следующий комплекс мер для предупреждения кибератак:

  • обучать сотрудников базовым правилам кибергигиены, поскольку атаки часто начинаются с фишинга или других техник социальной инженерии;
  • регулярно проводить аудит кибербезопасности сетей и своевременно закрывать обнаруженные уязвимости;
  • наряду с защитой конечных устройств внедрять сервисы для защиты от целевых атак. Например, сервис Kaspersky Managed Detection and Response может помочь распознавать и останавливать атаки на ранних стадиях, до того как атакующие достигнут своих целей.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Переговоры с МВФ по новой программе для Грузии находятся на завершающей стадии - минфин
Переговоры с МВФ по новой программе для Грузии находятся на завершающей стадии - минфин
Нефтяной терминал SOCAR в Грузии объявил тендер
Нефтяной терминал SOCAR в Грузии объявил тендер
В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия
В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
При взрыве на востоке Ирака пострадали офицер и три солдата Арабские страны 13:59
Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток Общество 13:57
Электростанции ОАО "Азерэнержи" в 2021 г. незначительно увеличили выработку электроэнергии Энергетика 13:48
«Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили киберограбление центрального банка в Латинской Америке ИКТ 13:45
Теймур Джафаров экранизирует в России повесть братьев Стругацких Культура 13:42
Президент Израиля посетит Турцию 9-10 марта Израиль 13:39
Генсек НАТО позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:34
В Туркменистане перевыполнен план по грузоперевозкам всеми видами транспорта Транспорт 13:22
Казахстан увеличил товарооборот с тремя крупнейшими партнерами по СНГ Бизнес 13:14
Электростанции Азербайджана в 2021 г. увеличили выработку электроэнергии Энергетика 13:08
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:03
SOCAR увеличила экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск Энергетика 13:01
Укрепляется материально-техническая база ВС Азербайджана Общество 12:58
В Туркменистане объявлен тендер на строительство центра культуры Тендеры 12:54
Милли Меджлис утвердил новое соглашение с Испанией Политика 12:53
В Азербайджане предложено включить экстракорпоральное оплодотворение в пакет ОМС Общество 12:51
Россия с начала февраля увеличила добычу нефти на 0,4% Россия 12:47
SOCAR за год увеличила добычу нефти Энергетика 12:45
Добыча на «Азери-Чираг-Гюнешли» в 2021 г. оказалась ниже прогнозов Энергетика 12:44
В Азербайджане предложено включить лечение онкологических заболеваний в пакет ОМС Общество 12:41
АО Узбекнефтегаз подписал меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Узбекистан 12:28
Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост президента Туркменистана Бизнес 12:28
В Азербайджане продолжается расследование по факту крушения военного вертолета Госпогранслужбы Общество 12:25
Азербайджан объявил в розыск 10 человек в связи с нелегальной миграцией - Генпрокуратура Общество 12:22
Cистема субсидирования в АПК Казахстана будет переведена на цифровой формат Казахстан 12:20
МВД Азербайджана о задержании родственника Рамиза Мехтиева Общество 12:17
В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:13
Продолжаются поиски обвиняемых в событиях в Сумгайыте 1988 г. армян - Генпрокуратура Азербайджана Общество 12:13
Добыча конденсата на «Шах Дениз» превысила прогнозы Энергетика 12:04
Милли Меджлис утвердил соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности Экономика 12:01
Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию - Генпрокуратура Азербайджана Общество 11:58
В bp рассказали о подготовке к запуску проекта солнечной электростанции в Азербайджане Энергетика 11:52
Туркменское предприятие обнародовало показатели производства стройматериалов Бизнес 11:51
По «Тертерскому делу» продолжаются активные следственные мероприятия – Генпрокуратура Общество 11:45
Компания bp о работах на блоке D230 в Азербайджане Энергетика 11:35
Переговоры с МВФ по новой программе для Грузии находятся на завершающей стадии - минфин Финансы 11:33
Названа доля ненефтяной промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана в 2021 г. Экономика 11:27
Intel покупает израильский Tower Semiconductor за 6 миллиардов долларов Израиль 11:12
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Товузского районов - минобороны Политика 11:11
Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста на 5% за три дня Энергетика 11:06
В 2022 году в Таджикистане создадут промышленный туристический маршрут Таджикистан 10:55
ИБР последовательно расширяет своё присутствие в Узбекистане Узбекистан 10:54
Заседание в формате "3+3" в Тегеране способствует лучшему обеспечению интересов стран региона - Лавров Политика 10:54
В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 127 тыс. 982 человека Кыргызстан 10:53
Alstom готова обеспечить железные дороги Азербайджана необходимым оборудованием - управляющий директор Транспорт 10:44
Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $100 за баррель Энергетика 10:24
Обнародована повестка сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 10:12
В Испании столкнулись нескольких десятков машин Европа 10:08
Нефтяной терминал SOCAR в Грузии объявил тендер Тендеры 10:06
Гендиректор платежной системы Азербайджана рассказал о достижениях 2021 г. Экономика 09:55
В Туркменистане государство продолжит оказывать поддержку бизнесу - президент Бизнес 09:44
ВВП Японии вырос хуже прогноза в четвертом квартале Другие страны 09:39
В Узбекистане машиностроение будет развиваться кластерным методом Узбекистан 09:37
В Казахстане обозначили меры по регулированию деятельности цифрового майнинга Казахстан 09:33
Назван объем сберегательных вкладов в нацвалюте Казахстана Финансы 09:31
Премьер Казахстана поручил пересмотреть комиссии монопольных операторов и посредников Казахстан 09:30
Национальная Академия Авиации: развитие авиационной науки и образования в Азербайджане (ФОТО) Политика 09:14
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО) Экономика 09:06
Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их вместимости Энергетика 08:52
В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Грузия 08:39
Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки Иран 08:36
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) Политика 08:20
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 08:14
Почти четверть компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти являются азербайджанскими - гендиректор (Интервью) (ВИДЕО) Грузия 08:00
Турецкий депутат призвал к немедленному закрытию Мецаморской АЭС Турция 07:39
Премьер-министр Японии намерен провести телефонный разговор с Зеленским Другие страны 07:11
Свыше 76 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:42
Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю В мире 06:07
Символы Абу-Даби окрасились в цвета турецкого флага Арабские страны 05:36
Власти Канады готовы применить закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщков Другие страны 05:03
AMD завершила сделку по покупке компании Xilinx В мире 04:30
Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие на сумму $6,1 млн Другие страны 03:34
Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube В мире 02:57
Байден и Джонсон обсудили контакты с Россией и Украиной США 02:25
Цена нефти WTI превысила $95 впервые за семь лет Энергетика 01:56
В Черногории цены на бензин и дизельное топливо достигли исторического максимума Другие страны 01:26
При столкновении электричек в районе Мюнхена погиб человек Европа 01:09
В Азербайджане для допуска в рестораны и торговые центры необходимо привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19 Общество 00:42
США переводят на время свое посольство на Украине во Львов США 00:39
В Азербайджане вступило в силу новое требование по сертификату в связи с COVID-19 для сотрудников и студентов научных и образовательных учреждений Общество 00:20
В Азербайджане с сегодняшнего дня лица, не привившиеся третьей дозой вакцины от COVID-19, не будут допускаться на свадебные торжества Общество 00:13
ОАЭ нацелены на укрепление политических и экономических связей с Турцией - министр Арабские страны 14 февраля 23:36
В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления Другие страны 14 февраля 23:10
Пропал курсант Военной академии им. Гейдара Алиева Происшествия 14 февраля 22:49
Ассоциация страховщиков Азербайджана об актуальных направлениях страхования в 2022 г. Экономика 14 февраля 22:23
Французское агентство развития работает над новыми проектами в Грузии Грузия 14 февраля 22:22
К Земле приблизится астероид величиной с четыре Эйфелевы башни В мире 14 февраля 22:16
Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов охвата населения прививками от ковида В мире 14 февраля 21:52
В Абу-Даби подписан пакет соглашений между Турцией и ОАЭ Турция 14 февраля 21:42
Иранским бизнесменам презентовали более 50 инвестпроектов Кыргызстана Кыргызстан 14 февраля 21:25
Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии Грузия 14 февраля 21:14
В Иране от коронавируса скончались более 133 тыс. человек Иран 14 февраля 21:10
"Формула-1" проведет три этапа со спринтерскими гонками в сезоне 2022 года Спорт 14 февраля 21:06
Межрайонные перевозки смогут осуществлять лишь водители с действительным сертификатом в связи с COVID-19 - министерство Азербайджана Общество 14 февраля 20:26
Азербайджанские балерины добились успеха на конкурсе в Санкт-Петербурге (ФОТО) Культура 14 февраля 20:07
Достигнуто предварительное соглашение по экспорту овечьей шерсти в страны ЕС - агентство Азербайджана Экономика 14 февраля 19:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 14 февраля 18:41
В Азербайджане выявлены еще 2 749 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 971 человек Общество 14 февраля 18:40
Органы здравоохранения Азербайджана распространили совместную информацию в связи с карантинным режимом Общество 14 февраля 18:39
Рамиз Мехтиев подал в отставку Общество 14 февраля 18:05
Все новости