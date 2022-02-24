Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг

«Нам необходимо предоставлять качественные услуги клиентам везде, где мы взаимодействуем с ними — будь то наши магазины, цифровые приложения или платформы социальных сетей». Об этом заявил генеральный директор «Azerfon» Гуннар Панке в интервью телеканалу ARB. По его словам, лидерство Nar в индексе удовлетворенности клиентов за последние три года, а также все показатели и отзывы клиентов доказывают, что компания находится на правильном пути.

Гуннар Панке заявил, что мобильный оператор сохраняет качество услуг предоставляемых клиентам на протяжении длительного времени, добавив, что в понятии услуг здесь подразумеваются высокоскоростной интернет и услуги бесперебойной связи: «Nar продолжает обновлять свои магазины по всей стране и оперативно отвечать на вопросы в социальных сетях. Мы стремимся быть надежным партнером для наших клиентов. Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам и предлагаем наиболее оптимальное решение их проблем. Я думаю, что хотя мы очень успешны, нам еще есть куда расти и мы планируем развиваться дальше в этом направлении».

Следует отметить, что в интервью генеральный директор рассказал о конкуренции между мобильными операторами, бизнес-среде в Азербайджане, туристическом потенциале, а также о стратегии и будущих целях Nar. Полную версию интервью можно прочитать по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=dQkc_DbYcTU

Компания «Azerfon» (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества и охватывающей 91% территории страны.