Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась очередная встреча проекта в поддержку молодежи «Построй свое будущее!» в формате конференции TED. На конференции посвященной теме «Креативного мышления», спикеры поделились своим взглядом на креативность и критическое мышление, которое является одной из шести ценностей проекта. Спикеры мероприятия выступили с презентациями для молодежи о творческом подходе, творческом и критическом мышлении, инновациях и инициативе и поделились своим опытом. Следует отметить, что участниками проекта являются 85 учеников, обучающихся в 11-х классах общеобразовательных школ, расположенных в разных районах Баку.

Отметим, что проект в поддержку молодежи «Построй свое будущее!» выявляет 11-классников обладающих богатыми знаниями и навыками и организует для них в течение года, различные тренинги и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие.

В рамках проекта Nar взял на себя обязательство покрыть расходы на обучение в университете 10 школьников из семей ветеранов Карабахской войны и военнослужащих. Цель инициативы - сделать получение образования более доступным для молодежи и внести свой вклад в их успешное будущее.

Подробную информацию о других социальных проектах Nar и стратегии КСО можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети и охватывающей 91% территории страны.