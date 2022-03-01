Юные герои олимпиад по информатике принесли Азербайджану очередной успех!
Наши школьники продолжают добиваться новых успехов на международных соревнованиях. На этот раз учащиеся из Азербайджана проверили свои знания на XVIII Международной Жаутыковской олимпиаде, проходившей в Алматы (Казахстан), где добились высоких результатов.
Наша команда, представленная 35 школьниками, завоевала в общей сложности 15 медалей, 4 из которых были вручены учащимся, представляющим Азербайджан в области информатики. Так, ученик 11-го класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Саид Насибов был награжден серебряной медалью, ученица 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Гянджа при Министерстве образования Фидан Гусейнова, ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве Образования Фуад Гараев и ученик 10-го класса общеобразовательной школы села Газбина Балаканского района Хизри Сахлаев же были удостоены бронзовых наград.
Отметим, что с 2017 года наши школьники проходят подготовку к
олимпиадам по информатике при поддержке Azercell, выступающего в
партнерстве с Министерством образования и Национальной олимпийской
командой по информатике.
Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», ООО «Azercell Telecom» придает большое значение развитию сферы образования в стране, в том числе, подготовке специалистов в области информационных и коммуникационных технологий. В результате подготовки команды по информатике наши школьники успешно выступают на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 34 медали, в числе которых 1 золотая, 10 серебряных и 23 бронзовые.