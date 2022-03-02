CityNet представляет новый выгодный тариф

БАКУ/Trend/ - Интернет-провайдер CityNet, всегда отличающийся высокоскоростным интернетом и качественной услугой IPTV, в очередной раз радует своих клиентов новым и более выгодным тарифом. В рамках нового тарифа абоненты CityNet теперь смогут пользоваться услугами Интернета, телевидения и линии IP-телефонии в едином пакете на более выгодных условиях.

Теперь 30 Мбит/с интернет, 200 телеканалов и услуги линии IP-телефонии предлагаются всего от 25 манатов. Таким образом, CityNet, всегда думающий об удобстве своих абонентов, привносит очередное новшество в частном секторе, предоставляя услугу Интернет + ТВ + линию IP-телефонии в едином пакете.

В результате, клиенты получают эти три услуги (Интернет + ТВ + IP-телефония) по более доступной цене, а также возможность управлять своей ежемесячной абонентской платой за данные услуги с единого счета.

Отметим, что абонентам, подключающимся к этим услугам, в течение периода подписки бесплатно предоставляются Интернет-роутер и TV Box. Данное предложение будет действовать в течение ограниченного периода времени.

В настоящее время интернет-провайдер CityNet предоставляет в Баку, Сумгайыте и Хырдалане высокоскоростной фиксированный интернет и цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 каналов HD) по технологии FTTB (Fiber to the Building – оптика до здания).

Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. Абоненты могут проверить наличие услуги по любому адресу на сайте компании. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012)537 77 77. Чтобы подключиться к услугам провайдера СityNet, достаточно позвонить в Колл-центр и оформить заказ.

Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте www.citynet.az .