Apple обновила iPhone 13

Apple представила обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro. Смартфоны получили новый цвет корпуса, трансляция доступна на сайте корпорации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Оба смартфона получили новый цвет корпуса. Так, теперь iPhone 13 выпускается в черном, белом, красном, синем, розовом и новом зеленом цветах. iPhone 13 Pro будет доступен в черном, белом, золотом, голубом и таком же зеленом цветах.

Продажи начнутся в пятницу, 11 марта.