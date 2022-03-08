Apple обновила iPhone 13
Apple представила обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro. Смартфоны получили новый цвет корпуса, трансляция доступна на сайте корпорации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Оба смартфона получили новый цвет корпуса. Так, теперь iPhone 13 выпускается в черном, белом, красном, синем, розовом и новом зеленом цветах. iPhone 13 Pro будет доступен в черном, белом, золотом, голубом и таком же зеленом цветах.
Продажи начнутся в пятницу, 11 марта.
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