Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов

По результатам Индекса Лояльности Абонентов 2021-ого года, «Nar» сохранил первенство среди мобильных операторов с самыми высокими результатами. По сравнению с прошлым годом Индекс Лояльности Клиентов «Nar» в 2021 году вырос на 50%. Согласно Индексу Лояльности Клиентов, «Nar» с 2019 года является лидером местного рынка мобильной связи.

Гуннар Панке, генеральный директор компании, сказал, что гордится результатами. “Как «Nar» мы выстроили всю нашу деятельность таким образом, чтобы в конечном итоге приносить пользу нашим клиентам. Мы изучаем и применяем мнения наших абонентов, как при разработке новых продуктов, так и при улучшении существующих услуг. Для нас большой успех, что мы смогли сохранить это лидерство на таком конкурентном рынке связи, как Азербайджан, в течение 3 лет."

Выгодные предложения от «Nar», качество услуг мобильного интернета и превосходное обслуживание клиентов стали основными факторами сохранения лидирующих позиций в Индексе Лояльности Клиентов. Обновление магазинов «Nar» создающее более комфортную среду обслуживания для клиентов, удобное управление балансом абонентами за счет улучшения приложения «Nar+», а также постоянное совершенствование мобильной сети реализованы в рамках стратегии клиентоориентированности мобильного оператора. Определение мобильным оператором клиентоориентированности, как основного направления работы, особенно выделило его при оценке удовлетворенности клиентов.

Следует отметить, что определение Индекса Лояльности Клиентов (Net Promoter Score - NPS) основано на опросах, проводимых независимыми от оператора мобильной связи организациями в соответствии с международными стандартами опросов. Как правило, респонденты отвечают на вопрос, порекомендовали бы они услуги которыми пользуются своим друзьям, родственникам и близким и оценивают вероятность по 10 бальной шкале.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.